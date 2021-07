Gli appuntamenti dell'estate: il raduno dei "capelli rossi", l'omaggio a Sciascia, i concerti ... 

31/07/2021 06:00:00

Vediamo i principali appuntamenti estivi in provincia di Trapani, con uno sguardo anche a quello che accadrà la settimana prossima.

A Trapani oggi c'è la replica del "Don Giovanni" di Mozart, che apre la stagione del Luglio Musicale. Qui tutto quello che c'è da sapere.

La settimana prossima segnaliamo altri due appuntamenti del "Colomba Bianca Swing Festival", il cui calendario completo è qui.

Oggi e domani si tiene a Marsala il "Read Head Sicily", il raduno delle persone dai capelli rossi. Il programma è qui.

ORESTIADI. Oggi, dalle ore 19.00 nel centenario dalla sua nascita, Le Orestiadi dedicano un intenso omaggio a Leonardo Sciascia con “La Sicilia, il suo cuore” per ricordare e raccontare il grande scrittore siciliano e il suo importante rapporto con Gibellina dopo il terribile terremoto che la distrusse.

Il progetto, in collaborazione con il Ministero Beni Culturali, celebra Leonardo Sciascia attraverso tre momenti diversi che convergono in un unico percorso inedito tra parole, libri e immagini:

un video a cura di Dario Palermo,

un’installazione a cura di Umberto Cantone,

una drammaturgia di Roberto Andò, da “La notte delle lucciole” di Sciascia, letta in scena da Claudio Gioè.

VALDERICE. Oggi, sabato 31 luglio, negli spazi dell'Anfiteatro “On. Nino Croce” a Valderice, ci sarà la serata finale di Onda Festival, il festival musicale “Made in Sicily”, con la direzione artistica del musicista e produttore discografico Rino Marchese.

Alle ore 21.00, un concerto ritmico, sensuale, energico, teatrale con Eleonora Bordonaro, cantautrice, interprete e ricercatrice siciliana. Moviti Fermu, finalista alle Targhe Tenco 2020, è un live intimo e dirompente in cui la teatralità della lingua siciliana si scioglie nell’intreccio ritmico di marranzano e percussioni.

Si concluderà con Mario Venuti e il suo concept album, un nuovo progetto nel quale l'artista si diverte a giocare, tornando a mondi che già aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile. Puro interprete, rilegge alcuni brani popolari della canzone italiana, scegliendo da periodi e generi diversi per disegnare un tema originale e sviluppare un’unica storia compositiva in cui ciascun brano traccia una linea netta che unisce la canzone italiana ai tropici. Tra queste “Ma che freddo fa” e “Perdono”.

Mario Venuti incontrerà il suo pubblico presentando in acustico oltre i brani del suo repertorio, alcune delle canzoni che faranno parte del nuovo disco. Il live ha la produzione artistica di Tony Canto, che sarà con Mario Venuti sul palco assieme a Neney Bispo Dos Santos, Vincenzo Virgillito, Manola Micalizzi.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione per via delle misure restrittive anti-Covid. Per prenotazioni ed informazioni basta contattare o inviare un messaggio WhatsApp, fino alle ore 12.00 del giorno del concerto, al 3885662176.

ROCK THE CASBAH. Mancano giorni all’evento “A29 ROCK THE CASBAH!”. Cresce l’attesa a Mazara del Vallo, dove la Casbah sarà location di un concerto itinerante e a cielo aperto.

Si inizia giovedì 05 agosto, con un tour nelle strade, nelle piazze e nei locali del centro storico. L’obiettivo della manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Salvatore Quinci e dall’Assessore alla cultura Germana Abbagnato, è proprio quello di valorizzare il quartiere arabo e i bar e locali che hanno investito in quell’area.

Il primo concerto prenderà luogo alle 21.30 nella splendida piazzetta San Francesco, farà poi tappa a Largo Mahdiyya e Vicolo Giattino, per poi “esplodere” nei locali del centro storico. Questi gli artisti e le location che li ospiteranno:

• ore 21.30: Manuel Bellone - Piazzetta San Francesco (Casbah di Mazara)

• ore 22.00: ESDRA - Largo Mahdiyya (Casbah di Mazara)

• ore 22.30: Chris Obehi Live Solo - Vicolo Giattino (Casbah di Mazara)

• ore 23.00: The Smuggler Brothers - Cult Wine Bar

• ore 23.00: Chino Mortero - Marrobbio Wine Bar + Mascaarìa

• ore 23.00: Federico Stabile - Caffè La Gioconda

• ore 23.00: Salvatore Maria Ruisi - Principe Granatelli

• ore 23.00: Nerodiluna Trio - Scialà Bar Stuzzicheria

• ore 23.00: VAOT - Caffè Gabè.

Venerdì 6 agosto sarà la volta del concerto più atteso dell’estate in Provincia di Trapani: MAX GAZZE’ si esibirà per l’unica tappa del tour in Sicilia occidentale.

Ad aprire il concerto sarà Avincola. L’inizio è previsto per le ore 21.30.

L’ingresso a Piazza della Repubblica avverrà dalle 19.30, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Il concerto del 6 agosto farà inoltre da apripista regionale per l’utilizzo del Green Pass: sarà obbligatorio proprio da quel giorno esibire il documento di identità e la “certificazione verde” per tutti gli spettatori maggiori di 12 anni.

I biglietti per il concerto di Max Gazzè sono in vendita su tutti i circuiti online nazionali e i punti vendita autorizzati. Il botteghino la sera del concerto sarà ubicato presso l’Info Point Turistico di Mazara del Vallo, sito in Piazza Mokarta, alle spalle dell’Arco Normanno.

ALCAMO. presso l’Atrio del Castello dei Conti di Modica di Alcamo si esibiranno alcuni chitarristi dell’Accademia Chitarristica Siciliana, già allievi dei Conservatori di Trapani e Palermo.

La rassegna chitarristica prevede oggi Marco Bilardello con musiche di J. S. Bach, Manuel De Falla, Francisco Tarrega; Maurelia Navarra con musiche di Augustine Barrios, Franco Margola; ed infine, Gabriele Imbesi con musiche di J.S. Bach e Vicente Asencio.

MAZARA. Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto torna a Mazara del Vallo l’iniziativa “Museo sotto le stelle”. Due gli appuntamenti in programma: sabato, alle ore 21, al Complesso monumentale “F. Corridoni” si terrà la presentazione del libro “Persistenze” di Stefania La Via. A seguire – dalle 21,30 alle 23,30 – apertura straordinaria del Museo diocesano con visite guidate. Domenica 1° agosto, ore 21,30, al Museo diocesano, verrà svelata la tela restaurata de “Il Battesimo di Ruggero”, realizzata dal pittore Vincenzo Blandina nel 1712. Il restauro è stato a cura del maestro Gaetano Edoardo Alagna. «L’opera, già celebre per il suo valore storico, prima ancora che artistico, racconta un episodio che lo stesso sovrano volle festeggiare, concedendo alla città una serie di privilegi, tra cui la nota “fiera franca”, e disponendo che ne restasse memoria con un dipinto da collocare presso il battistero della Cattedrale, spiega il Direttore del Museo, Francesca Paola Massara. Inoltre, la tela riproduce sullo sfondo una veduta architettonica della città di grande suggestione che racconta, sebbene idealizzata, la topografia della città agli inizi del Settecento. Dopo la lunga e sofferta pausa dell’ultimo anno, la serie di eventi ed aperture serali del Museo Diocesano vuole riprendere il dialogo con chi ama la storia, l’arte, la fede, la bellezza». Anche domenica, dalle 21,30 alle 23,30, visite guidate gratuite al Museo, dove, altresì, saranno esposte le miniature di Mazara del Vallo realizzate da Ignazio Auguanno.

SEMPRE A MAZARA. Alle ore 21,30 per la Rassegna "Cinema sotto le Stelle" nell'atrio di Santa Caterina proiezione del film drammatico "Maledetta Primavera" di Elisa Amoruso (ingresso 4 euro).



Alle ore 21,30 nel complesso Corridoni presentazione del libro "Persistenze" di Stefania La Via - organizzazione Margana Edizioni nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo "Museo sotto le stelle". Alla presentazione del libro seguirà l'apertura straordinaria del Museo Diocesano con visite guidate che proseguiranno tutti i venerdì e sabato di agosto dalle ore 21,30 alle ore 23,30.

Domani: alle ore 21 nel complesso Corridoni l'associazione Zuara propone la presentazione del libro Makuta di Peppe Denaro. A seguire, alle ore 21,30, presentazione del libro Bentornato Gramsci del noto saggista e opinionista Diego Fusaro. Alle ore 21,30 per la Rassegna "Cinema sotto le Stelle" nell'atrio di Santa Caterina proiezione del film drammatico "The father - Nulla è come sembra" di Florian Zeller con Anthony Hopkins (ingresso 4 euro).

Alle ore 21,30 nel Museo Diocesano a cura della Diocesi di Mazara del Vallo presentazione del restauro de “Il Battesimo di Ruggero”, tela realizzata dal pittore Vincenzo Blandina nel 1712. Il restauro è stato a cura del maestro Gaetano Edoardo Alagna. L'iniziativa nell'ambito di "Museo sotto le Stelle" proseguirà fino alle 23,30 con l'apertura straordinaria del Museo Diocesano e visite guidate.

SANTA NINFA. Nuovo appuntamento oggi,, sabato 31 luglio, con la quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Quest'anno il tema della kermesse è «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze».

Alle 21, al castello di Rampinzeri, è in programma il concerto «Vivacidade trio» del fisarmonicista Pietro Adragna, che sarà accompagnato dalla voce di Angela Nobile (ospite d'eccezione), dalla chitarra di Giuseppe Sinacori e dal basso di Leo De Santi (in allegato la locandina).

Dalle 20 alle 22 sarà possibile visitare il centro «Esplora-Ambiente» della Riserva naturale gestita da Legambiente.

Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992202), la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa» (329.8620473), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell'emigrazione (348.7986719).

JAZZ. Anche quest’anno prende il via il Castellammare Jazz Meeting & Festival 2021. La rassegna durerà tre giorni e vedrà gli artisti salire sul palco di piazzale Stenditoio per i concerti, mentre presso la sede del comune, in Corso Bernardo Mattarella, ci saranno due giorni di laboratori di canto e di pratica orchestrale.

Vi ricordiamo che l'agenda degli eventi è qui.

Qui, invece, una rassegna di tutti i calendari.