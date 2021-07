Trapani, nuova illuminazione alle Mura di Tramontana

31/07/2021 18:20:00

Lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione delle Mura di Tramontana, nel tempo oggetto di vari atti vandalici.

Gli operatori della City Green light hanno chiarito che i lavori - che porteranno ad una totale rigenerazione del vecchio ed inadeguato impianto - termineranno entro venerdì 6 Agosto. Pertanto, sino a quel momento - man mano che verranno installati i nuovi fari - funzioneranno sia i vecchi che i nuovi punti luce.

L’assessore Safina ha rassegnato come con questi lavori - dopo quelli che hanno interessato la Piazza ex Mercato del Pesce - proseguono gli interventi diretti al recupero del prestigioso e preziosissimo litorale nord della città, e tutto ciò nei tempi programmati.

“Con tale manutenzione la parte storico culturale della nostra città torna a risplendere, rendendo suggestiva e al contempo sicura la passeggiata dei turisti e dei trapanesi – dichiara il sindaco Tranchida -. “Trapani in luce” non vuole essere solamente una metafora per far tornare la città al essere un attrattore anche culturale del Mediterraneo ma un messaggio di speranza e rinascita, anche dalla fase pandemica, dopo il buio politico - amministrativo dell’abbandono della città ereditato dalle precedenti amministrazioni ed in ogni campo”.