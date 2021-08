01/08/2021 09:01:00

Sbarco di migranti tra i bagnanti a Pantelleria, nei pressi di cala Nikà. A raccontare l'episodio alcuni testimoni, che raccontano di un gommone sbarcato in pieno giorno, con 15 persone che si sono buttate in mare per fare l'ultimo tratto a nuoto e dileguarsi subito.

Il gommone è stato poi recuperato da alcuni turisti e disposto sullo scivolo della cala.

Pantelleria vive un'insolita stagione di sbarchi, con grandi disagi per i migranti, costretti a vivere in condizioni disumane. Ne parliamo qui. E' per questo che il consiglio comunale ha chiesto una nave in rada per accogliere i migranti, anche perché molti di loro sono positivi al Covid, e gli spazi ristretti della caserma dove sono "ospitati" non consentono una giusta divisione degli spazi.