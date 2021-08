Trapani, inferno di fuoco in contrada Milo. In fiamme una discarica abusiva. Le foto

Un inferno di fuoco, ieri sera, in contrada Milo, alla periferia di Trapani, ha sprigionato una gigantesca nube nera che si dirigeva minacciosa verso Paceco. In fiamme una discarica a cielo aperto realizzata in via Antonino Franco, in un'area...