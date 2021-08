Alcamo, il MACA fra i musei vincitori del bando del ministero dei beni culturali

03/08/2021 12:00:00

Il Comune di Alcamo, in collaborazione con l’Associazione Landascape, ha partecipato all’avviso del Ministero della Cultura per il PAC, Piano per l’Arte Contemporanea, volto a proposte di acquisizione, produzione e valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanea anche internazionale, destinate a incrementare le collezioni pubbliche italiane.

I progetti selezionati dal PAC sono stati 33 su tutto il territorio nazionale e fra questi c’è anche il progetto presentato dal Comune di Alcamo che si è aggiudicato per Il MACA, il Museo di Arte Contemporanea al Collegio dei Gesuiti, un finanziamento di 117 mila euro volto ad implementare le collezioni di arte presenti al suo interno.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla cultura, Lorella Di Giovanni: “questo finanziamento dimostra come il nostro Museo di Arte Contemporanea stia lavorando nella direzione giusta, riuscendo ad inserirsi nei canali nazionali di promozione dell’arte. Questo finanziamento permetterà di arricchire la collezione di opere d’arte già presenti al MACA, quali quelle di Simeti, Rubino, Bongiorno ed altri ancora”.

Continua il Sindaco Domenico Surdi: “grazie alla collaborazione con le realtà associative del territorio, in questo caso con Landscape, abbiamo messo in atto una coprogettazione quale modello vincente per avviare un percorso di rilancio del MACA, puntando soprattutto ai giovani artisti siciliani e non solo. Conclude il Sindaco “ringrazio l’ufficio cultura, l’assessorato e l’associazione Landscape perché hanno fatto un ottimo lavoro di squadra, siamo un Comune modello che sa interpretare i bandi; in questo caso, un bando prestigioso vinto dal comune di Alcamo, insieme ad alcuni importanti musei italiani di arte contemporanea, segno che il territorio risponde, la strada è quella giusta. Dobbiamo lavorare ancora di più per potenziare questa visione che vede Alcamo al fianco delle istituzioni del territorio che puntano sull’arte contemporanea”.