Marsala, presentati due progetti per la messa in sicurezza delle palestre comunali

04/08/2021 14:00:00

Sono due i finanziamenti - per un importo complessivo di 700 mila euro - richiesti dalla Giunta Municipale di Marsala al Ministero dell'Istruzione, per altrettanti progetti che riguardano la messa in sicurezza della palestra del 5° Circolo “Strasatti Nuovo” e di quella dell'Istituto comprensivo “Mario Nuccio”. L'Amministrazione comunale, in pratica, tramite il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ha risposto al bando del Miur che ha stanziato risorse per impianti sportivi ad uso didattico. “Gli Uffici hanno effettuato un'accurata analisi dello stato delle palestre scolastiche, afferma l'assessore Antonella Coppola, ed è emersa la necessità di intervenire nei suddetti Istituti comunali per i quali, nel rispetto dei requisiti indicati nel bando, sono stati presentati i relativi progetti con interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico degli edifici adibiti a palestra. Le richieste di adeguamento strutturale non potevano essere accolte perché non previste dal bando ministeriale”. Il criterio della priorità, quindi, è stato alla base della scelta sia della palestra della “Mario Nuccio” (tra l'altro presenta gravi infiltrazioni d'acqua) che di quella del 5° Circolo (con infissi danneggiati). Pertanto, come sottolinea il vice sindaco Paolo Ruggieri con delega anche alla Pianificazione “gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di altre sedi verranno successivamente valutati, provvedendo con finanziamenti propri da prevedere in bilancio”. Stilata la graduatoria dei progetti ammessi, sarà poi lo stesso Ministero dell'Istruzione ad indicare le tempistiche per l’affidamento di progettazione e lavori.

****

ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO - Sarà operativo una volta a settimana, a Palazzo Municipale di Marsala, lo sportello per il “rinnovo abbonamento” trasporto urbano. La diminuita affluenza di utenti, registrata la scorsa settimana, ha indotto la direzione del competente settore ha mantenere la sola giornata di Mercoledì per l'erogazione del servizio, realizzato allo scopo di agevolare le fasce deboli della popolazione. L'Ufficio, con accesso dall'Atrio Municipale (“Ingresso 3”), riceve il pubblico dalle ore 9 alle ore 12. Nelle altre giornate (escluso il Sabato) e con gli stessi orari, il servizio rilascio tesserini continua ad essere operativo all'Autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella.