Caldo, in Sicilia più di 40 gradi. Allerta rossa in tutta l'isola

04/08/2021 08:26:00

Tutta la Siclia tinta di rosso per l'allerta incendi.

Anche oggi la situazione meteo non promette nulla di buono, c’è, infatti, una allerta rossa in tutta la Sicilia, lanciata dalla Protezione Civile regionale per le prossime 24 ore con un alto rischio di incendi in tutte le nove province.

Rischio incendi, quindi, elevato per tutta la regione a causa del gran caldo. In molte parti della regione si superano i 40 gradi. Come Palermo e Catania, due città da bollino rosso per le ondate di calore che potrebbero provocare problemi alla salute dei cittadini.

Gran caldo anche in provincia di Trapani dove si prevedono 40 gradi.

Mercoledì, 4 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4681m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Giovedì, 5 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4594m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.