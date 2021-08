Pallavolo, Arianna Titone confermata dall'A29 GesanCom Fly Volley Marsala

04/08/2021 07:50:00

Le news si succedono con una velocità alla “Jacobs" per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala ed appena uscita quella sull'arrivo di Martina Pirrone che giunge la conferma di Arianna Titone già nel roster Fly da un anno.

Centrale di qualità, nella scorsa stagione fa valere i centimetri e l’elevazione nello starting six lilibetano tanto da farsi apprezzare, soprattutto nella fase muro-difesa, in un torneo, come quello della B2 nazionale molto difficile e tecnico.

“Sono felice di aver rinnovato la fiducia che la società ha riposto in me – dichiara Arianna - Questa stagione sarà impegnativa ed avvincente, sono pronta a dare il mio contributo alla squadra".