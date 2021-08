Marsala, bagnini eroi: salvano 4 persone nel giro di poche ore

05/08/2021 13:12:00

Domenica scorsa il mare di fronte all'Escondido ha messo in grave difficoltà quattro bagnanti che hanno rischiato di annegare a causa delle forti correnti e dei pericolosi mulinelli che si formano nella zona quando il mare è molto mosso.

Grazie alla prontezza e alla velocità nell'effettuare l'intervento di salvataggio, i due bagnini che prestavano servizio, Vincenzo Fici e Antonio Li Causi, con l'aiuto di altri bagnanti, sono riusciti a mettere in salvo tutte e quattro i malcapitati che, a distanza di poche ore hanno avuto bisogno del soccorso dei due guardia spiaggia.

Per i quattro, fortunatamente, solo tanto spavento, in alcuni casi sfociato in attacco di panico, e tanta stanchezza.