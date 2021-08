Marsala, si è insediata la commissione toponomastica. C'è anche Pietro Pizzo

05/08/2021 12:00:00

C'è un ex consigliere comunale come Guglielmo Anastasi, ma anche lo stesso ex senatore Pietro Pizzo, tra i membri della commissione toponomastica nominati dal sindaco di Marsala Massimo Grillo.

Si è insediata la Commissione Toponomastica del Comune di Marsala, rinnovata nei componenti su nomina del sindaco Massimo Grillo. In particolare, ne fanno parte Giuseppe Alagna, Guglielmo Anastasi, Ignazio Caruso, Giuseppe Donato, Francesca La Grutta, Francesco Palermo Patera, Massimo Pastore, Matilde Sciarrino e Pietro Pizzo.

“Sono donne e uomini di cultura, con particolare conoscenza della storia lilybetana, afferma il sindaco Massimo Grillo; sono certo che offriranno un valido e proficuo contributo ai lavori che la Commissione è chiamata a svolgere”. Dell'Organismo comunale fanno pure parte, di diritto, i dirigenti comunali Pier Benedetto Mezzapelle (Settore “Pianificazione e Gestione del Territorio”) e Matilde Adamo (Settore “Servizi alla Persona”), nonché lo stesso sindaco Massimo Grillo che la presiede. La scorsa settimana, la prima seduta è stata anche l'occasione per stilare un programma di massima che tiene conto delle segnalazioni ricevute dal Consiglio Comunale in materia di intitolazioni, nonché di altre istanze pervenute da singoli cittadini o Associazioni.

Intanto, una nuova seduta della Commissione è già stata fissata per Venerdì prossimo 6 Agosto (Palazzo Municipale, ore 10:00) per entrare nella fase operativa dei lavori e stilare il programma che nel quadriennio 2021/2025 si intende portare avanti.