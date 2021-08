Incendi, elicottero dell'Aeronautica interviene a Carini e Bosco Scorace

06/08/2021 16:59:00

Continua senza sosta l’impegno in Sicilia dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani che ieri è intervenuto per estinguere un doppio incendio nelle province di Palermo e Trapani.



L’elicottero HH139B dell’Aeronautica Militare è decollato poco dopo le 10.20 per contrastare un incendio divampato nella zona Carini nella provincia di Palermo. Durante le 4 ore di volo sono stati effettuati 16 sganci pari a circa 12.000 litri d’acqua. La missione è stata portata a termine congiuntamente con altri due elicotteri dell’Arma dei Carabinieri.

A missione completata, poco prima delle 19, l'equipaggio riceve un nuovo ordine di decollo per intervenire in zona Bosco di Scorace nel comune di Buseto Palizzolo (TP). Durante la seconda missione, circa 1 ora e 30 min, per spegnere l'incendio vengono effettuati 11 sganci pari a circa 8.250 litri d'acqua.

Un totale giornaliero di 5 ore e 30 min di volo, 27 sganci effettuati e circa 20.000 litri d'acqua utilizzati.

Gli ordini di decollo sono giunti dal C.O.A. (Comando Operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.