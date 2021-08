Marsala, il Tar sospende l'ordinanza del Comune. Riapre Assud

06/08/2021 11:10:00

Sit-in, proteste, e poi il ricorso al Tar. Riapre il ristorante Assud, la cui chiusura ha alimentato anche il dibattito politico a Marsala in questa caldissima estate.



Il Tar di Palermo, accogliendo l'istanza di Edonè, la società che gestisce il ristorante, ha sospeso l'ordinanza del Comune di Marsala che disponeva la chiusura.

Assud, che si trova nei pressi dellmbarcadero storico di Mozia, è stato chiuso su ordinanza del sindaco Massimo Grillo perché non aveva alcuna autorizzazione ad esercitare la sua attività, dato che ricade all'interno della Riserva dello Stagnone.

La vicenda Assud ha suscitato molte reazioni, e per capire bene cos'è successo potete leggere questo approfondimento.

La strada del ricorso al Tar era quella più prevedibile per sospendere l'ordinanza di chiusura, come avevamo anticipato. Non è da escludere, in questa lunga vicenda, il ricorso in Cga.



Certo è che, al di là delle tifoserie che si sono scatenate in queste settimane, la vicenda è emblematica e ha a che fare con la tutela dello Stagnone di Marsala , con la compatibilità delle attività economiche con il paesaggio e la fragilità della zona, e con la giungla di norme, codici e regolamenti che rendono difficile non solo l'attività di ristoratori ed esercenti, ma anche quella di vuole fare rispettare le regole.