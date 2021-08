Incidente mortale a Trapani. Non ce l'ha fatta l'altro ragazzo, aveva 17 anni

06/08/2021 11:58:00

Assieme ad un amico deceduto sul colpo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi, lo scorso 18 luglio, nel popolare rione Sant'Alberto, a Trapani. Justin Messina, 17 anni, non ce l'ha fatta.

E' morto al Villa Sofia di Palermo dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. La moto sulla quale viaggiavano i due amici si è schiantata contro il muro di un chiosco adibito alla vendita di frutta e verdura, all'incrocio tra le vie tenente Alberti e Michele Amari. L'impatto, violento. costò la vita a Matteo Lombardo di 37 anni. Quando sono scattati i soccorsi per lui ormai non c'era più niente da fare. Il decesso è stato istantaneo.

Justin Messina, invece, è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate e successivamente trasferito, con riserva sulla vita, al Villa Sofia di Palermo. I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere. La dinamica della tragedia è al vaglio della polizia municipale. Si è trattato, tuttavia di un incidente autonomo.