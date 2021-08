A Trapani è polemica per il rendering della "Chiazza"

07/08/2021 14:00:00

Ha suscitato polemiche a Trapani la presentazione del rendering della "Chiazza", la storica piazza dell'antico mercato del pesce. E su queste c'è l'intervento del sindaco Tranchida che fa alcune delle precisazioni sui lavori di riqualificazione, sul fatto che la statua di Venere rimarrà al proprio posto e lo stesso per quanto riguarda lo stemma della città, che rimarrà sul tetto.



"Al fine di eliminare ogni dubbio e/o perplessità sorta in merito ai rendering della storica “Chiazza”, si precisa che il colore dell'intonaco sarà oggetto di precisa indicazione della Soprintendenza - scrive il sindaco Tranchida - la statua di Venere Anadiomene rimarrà logicamente al suo posto e che anzi si sta lavorando alacremente per rimetterla a nuovo e che lo stemma cittadino collocato sul tetto non sarà oggetto di alcuna rimozione. Tanto si doveva al fine di mettere a tacere qualsivoglia illazione che, in maniera ovvia e scontata, è destituita di ogni fondamento. La nostra idea è quella di realizzare una vetrina permanente delle eccellenze eno-gastronomiche, dell'artigianato e della filiera agro-alimentare accogliendo un vero e proprio mercato tipico a Km - connclude Tranchida -. Alla pari, in alcuni periodi dell'anno intendiamo realizzare eventi ed appuntamenti culturali promozionali”.

Estumulazione Straordinaria - Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha ricevuto il nulla osta da parte del direttore del dipartimento dell'area Igiene e Sanità Pubblica, e ha disposto l'avvio delle operazioni di estumulazione straordinaria al cimitero. Con l'ordinanza n. 97 del 6 Agosto 2021, si stabilisce inoltre che dette operazioni siano concordate preventivamente con l'Asp e che il provvedimento sia immediatamente eseguibile al fine di evadere in tempi brevi tutte le richieste. “Riteniamo che dopo la metà di Agosto, così come concordato con l'assessore Romano, potremo meglio pianificare alla presenza del medico dell'Area Igiene e Sanità Pubblica, le necessarie estumulazioni straordinarie”, le parole del sindaco.

Splendido successo per “IN DA HOOD”, torneo di pallacanestro tenutosi negli ultimi giorni presso il campetto di Piazzale Ilio. Tantissimi giovani sono scesi in campo in quello che è stato un vero e proprio momento di aggregazione anche sociale, ben organizzato dagli ideatori della manifestazione Giorgio Gentile, Giorgio Massa e Riccardo Felice con la regia dell'associazione Agorà. La seconda edizione della manifestazione, che ha registrato uno straordinario riscontro di pubblico specialmente ieri sera in occasione delle finali di categoria, è stata patrocinata dal Comune di Trapani che ne ha sposato ideali e valori. “Ringraziamo gli organizzatori dell'evento a riprova di come Trapani abbia voglia di tornare a correre come dimostrato dai tanti ragazzi scesi in campo - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore allo Sport Abbruscato -. Proprio ieri abbiamo rispettato una scadenza con la quale abbiamo candidato 4 palestre scolastiche a finanziamento per adeguarle alle esigenze attuali: è dalla scuola che deve ripartire lo sport al fine di raggiungere sempre più persone nel rispetto dei sani valori che da sempre lo contraddistinguono”.