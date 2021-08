Marsala, giovane rapinato all'Antico Mercato e salvato dai poliziotti dopo un malore 

09/08/2021 12:04:00

Notte agitata a Marsala tra sabato 7 e domenica 8 Luglio, con gli agenti del commissariato di polizia che prima sono dovuti intervenire per una rapina all'Antico Mercato, in Via Garibaldi, e poi hanno dovuto anche salvare la vittima, che ha avuto un grave malore.

Ma andiamo con ordine. Sabato notte gli agenti sono intervenuti, a notte fonda, all'Antico Mercato per soccorrere un giovane, classe '86, che era stato rapinato in maniera molto violenta, riportando lividi, ferite, un occhio nero. Al giovane, di nazionalità tunisina, residente a Trapani, è stato rubato il portafoglio.

Sul posto, per medicarlo, è intervenuta anche un'ambulanza del 118. Il giovane, però, ha rifiutato di andare al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. E' stato allora accompagnato in commissariato per formalizzare la denuncia. Lì, però, mentre stava rilasciando le sue dichiarazioni, si è sentito male ed è svenuto. Per sua fortuna sono subito intervenuti tre poliziotti, l'agente di turno e i due che stavano verbalizzando, e grazie alla rianimazione cardiaca il ragazzo è stato subito soccorso. E' stata nuovamente chiamata l'ambulanza, che, questa volta, ha portato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino".