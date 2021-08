Marsala, il degrado e le sterpaglie a fuoco a Birgi e i rifiuti in via Trapani

11/08/2021 13:39:00

Degrado, incuria, rifiuti e sterpaglie che vanno a fuoco continuano ad essere una costante in molte zone del territorio marsalese.

Un nostro lettore ci segnala che ieri lungo la strada principale che va al Lido Plaia del Rio, in contrada Birgi, le sterpaglie secche hanno preso fuoco ed è andato tutto in fiamme per chilometri, compresi i pali che supportano la recinzione con le saline.

Purtroppo l'ordinanza per tenere i terreni incolti dalle erbacce e dalle sterpaglie per evitare gli incendi c'è, ma non viene fatta rispettare nei terreni privati e non viene rispettata, dove, invece, tocca al pubblico intervenire.

E per quanto riguarda i rifiuti, una sergnalazione ci arriva da una nostra lettrice che ci invia le foto dei sacchetti abbandonati nella stradina vicino a Penny Market, sulla via Trapani.

