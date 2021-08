Marsala, due passaggi a livello aperti per più di mezz'ora per un guasto

12/08/2021 09:11:00

Due passaggi a livello aperti in zona Mozia-Spagnola a Marsala e le auto ferme per più trenta minuti. E' accaduto ieri mattina, ennesimo disservizio causato da una linea ferroviaria, non ancora adeguatamente e tecnologicamente aggiornata.

"Nel 2020 hanno speso 80 milioni di euro della Comunita' Europea per sostituire i binari della tratta Castelvetrano-Trapani - commenta Gaspare Barraco presidente del primo comitato pendolari - con quelli adatti per i treni Frecciarossa, ma per un passaggio a livello difettoso restiamo fermi per qualche ora con le auto dietro le sbarre. La ragazza (gentilissima) capotreno e' venuta a dirmi che dovevano arrivare i tecnici e che dovevamo aspettare. Questa volta 30 minuti e abbiamo sperato che non arrivassero autoambulanze, come accaduto l'altro giorno, che è rimasta bloccata al passaggio a livello di Strasatti".