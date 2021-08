Le ultime sul Marsala Calcio

13/08/2021 08:16:00

Ci sono diverse novità da raccontare sulla situazione del Calcio a Marsala. La prima in assoluto riguarda lo Stadio Municipale: il Lombardo Angotta sarà pronto per l'inizio del campionato o per lo meno la parte dello stadio che riguarda il disastrato manto erboso, la tribuna e gli spogliatoi oggetto di mancanza di agibilità.

Il Sindaco Massimo Grillo e l'Assessore Michele Gandolfo stanno predisponendo gli interventi per la soluzione delle criticità poste dagli uffici prefettizi. Grillo ha l’obiettivo di risolvere quei problemi strutturali e tecnici urgenti, tra cui gli impianti antincendio ed elettrico, che consentirebbero, in tempi brevi, il corretto utilizzo della struttura alle diverse società sportive che lo richiedono tra cui la Dolce Onorio Calcio Marsala e la società sportiva Sprint di Atletica Leggera (mi scuseranno altre società non citate). Per quello che riguarda il manto erboso, la stessa ditta che lo rese fruibile nel 2019 sta per iniziare la manutenzione grazie anche alla macchina tosaerba da poco messa in funzione dagli impiegati comunali.

La Dolce Onorio Calcio Marsala, dopo aver incamerato il si dal tecnico Riccardo Abbenante, sta tessendo l’intreccio di accordi che porteranno alla creazione della squadra. Ci sono notizie positive sulle trattative di Pizzolato (portiere ex Marsala), Lo Iacono (terz. dx ex Marsala e Biancavilla), Anselmo (fantasista ex Atl. Leonzio). Il direttore sportivo Vincenzo Onorio sta anche discutendo alcuni dettagli con Ilario, Corso, De Marco e Carovana. Si sono arenate, invece, le trattative con Sekkoum e con Candiano a causa delle richieste, reputate esose, dei due giocatori. Porterò due forti esterni di categoria superiore dichiara Vincenzo Onorio, voglio una buona squadra alla partenza dei giochi, sempre disponibile a migliorarla durante le finestre di mercato del campionato.

Lo stesso Onorio ha dichiarato che a fine agosto indirà una conferenza stampa per la presentazione del tecnico Riccardo Abbenante, dei giocatori già oggetto di contratto e della dirigenza della società tra cui il presidente Giuseppe Bonasoro.



Oreste Pino Ottoveggio