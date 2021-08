Alla faccia della città turistica: niente bus a Marsala a Ferragosto 

14/08/2021 09:00:00

Alla faccia della città turistica. Anche quest'anno il giorno di Ferragosto a Marsala non ci saranno le corse dei bus urbani. Sarà impossibile, pertanto, senza auto, raggiungere, ad esempio i lidi del versante Sud, o l'imbarcadero per l'isola di Mozia, a nord. Così come per i cittadini che magari hanno necessità non ci saranno corse.

E' incredibile pensare che una città "turistica e d'arte", come è classificata Marsala, non sia in grado di garantire i servizi minimi a turisti e cittadini nei giorni festivi, dove tra l'altro i servizi andrebbero, di contro potenziati.

Sui bus, poi, c'è da stendere un velo pietoso. Marsala ha mezzi nuovi, ma un'organizzazione vecchissima, con corse che spesso saltano a causa della mancanza di personale, come abbiamo raccontato qualche giorno fa.