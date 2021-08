15/08/2021 11:47:00

Proseguono anche questa mattina i controlli sulle spiagge del litorale marsalese da parte di vigili urbani, guardia costiera e associazioni di protezione civile.

Ieri per tutta la giornata le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato hanno controllato il territorio per prevenire eventuali preparativi per i falò. Oggi si prosegue con i controlli per far rispettare l'ordinanza prevista per il Ferragosto.