Eventi in provincia di Trapani: Noemi a Petrosino, Tozzi a Partanna

15/08/2021 02:00:00

Si terrà lunedì prossimo (16 agosto) con inizio alle ore 21,30 il concerto di Noemi, uno degli appuntamenti di punta dell’Estate petrosilena 2021. La cantante si esibirà allo Stadio Comunale in una delle tappe del suo “Metamorfosi Summer Tour 2021”.

Si ricorda che alla luce delle recenti disposizioni normative l’ingresso ai concerti sarà consentito solo dietro esibizione del Green pass. Il Green pass si ottiene in uno dei tre seguenti modi: Aver ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid; Essere guarito/a dall'infezione da non più di 6 mesi antecedenti alla data del concerto; Aver effettuato un tampone molecolare e/o antigenico con risultato negativo entro le 48 ore precedenti la data del concerto.

Tali disposizioni valgono per tutti i possessori di biglietto con età dai 12 anni in su. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni di età non è previsto l’obbligo del Green pass ma dovranno indossare la mascherina per accedere al concerto. Nessun obbligo per i bambini da 0 a 5 anni. Il laboratorio di analisi Governale in via Pio La Torre n. 9 effettuerà test Covid il giorno del concerto di Noemi dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Ai possessori del biglietto del concerto di età compresa tra i 6 e i 17 anni verrà applicato uno sconto sul test.

****

Umberto Tozzi in concerto a Partanna. Ancora biglietti disponibili per il primo dei grandi appuntamenti musicali di Artemusicultura 2021: Umberto Tozzi in concerto, martedì 17 agosto, alle ore 21.30, presso il Teatro ‘Lucio Dalla’ di contrada Montagna. I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19. Per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 18 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’.