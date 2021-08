Trapani, preseguono le bonifiche della città

15/08/2021 11:00:00

Da diverse settimane sono in corso bonifiche straordinarie su tutto il territorio comunale, dalle frazioni al centro storico passando per i quartieri popolari.

Con le operazioni di scerbatura ormai in fase avanzata e la rimozione degli ingombranti abbandonati da cittadini incivili, è giunta l'ora di risolvere un'altra criticità da tempo segnalata dalla cittadinanza: il posizionamento permanente su strade e marciapiedi dei mastelli carrellati delle attività commerciali. Ebbene, anche grazie all'ausilio dei 17 Ispettori Ambientali appena nominati, sono già stati avviati una serie di controlli esortando le attività a non scambiare per discarica tratti di strada comune - peraltro non appartenenti al proprio suolo pubblico -, rimuovendo i carrellati e comunque “mimetizzandoli” al fine di renderli meno invasivi. Stanotte, proprio per ripulire numerose aree prese d'assalto dai turisti, è stata effettuata un'ulteriore bonifica del centro storico con l'utilizzo di acqua, disincrostante e disinfettante.

“Con gli Ispettori Ambientali a pieno regime e tante nuove telecamere, contiamo di giungere alla svolta: Trapani pulita è più bella ma occorre tolleranza zero - dichiara il Sindaco Tranchida -. Chi sporca deve pagare perché ne va dell'immagine dell'intera città".