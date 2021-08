Controlli ai lidi di Mazara, Campobello e Castelvetrano: multe e denunce 

16/08/2021 16:08:00

Non solo la Capitaneria di Trapani, anche quella di Mazara è stata molto attiva nei controlli della costa a Ferragosto. In particolare sono stati passati al setaccio tutti i lidi dei 45 km di costa che comprendono non solo Mazara, ma anche Castelvetrano e Campobello, nonché Petrosino.

50 uomini e donne si sono infatti alternati in attività di vigilanza e controllo, anche in orario notturno, ed i tre mezzi nautici in dotazione hanno svolto ben 15 missioni di pattugliamento, con particolare attenzione al rispetto delle distanze di navigazione e delle aree riservate alla balneazione. G

Dall’inizio della stagione, il personale della Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha già controllato almeno una volta tutti gli stabilimenti balneari ed ulteriori controlli saranno assicurati per tutta l’estate.

Tre stabilimenti sono stati sanzionati per carenze sul servizio di salvataggio o per insufficienza delle dotazioni obbligatorie. Altri quattro gestori sono stati denunciati a per violazioni delle disposizioni sul legittimo utilizzo del demanio marittimo.

La Capitaneria è intervenuta anche in seguito a due segnalazioni di presunti inquinamenti sul litorale S. Vito del Comune di Mazara del Vallo e nei pressi di Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte. Nelle occasioni i militari hanno prelevato dei campioni di reflui, al momento in fase di analisi da parte dell’ARPA ed hanno informato le autorità cittadine per l’adozione dei provvedimenti precauzionali di competenza.