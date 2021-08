Trapani: la Regione non paga, mutuo di 9 milioni per le fognature di Villa Rosina

17/08/2021 09:10:00

C'era il finanziamento per le fognature di Villa Rosina a Trapani, ma i soldi nelle casse del Comune, non sono mai stati versati da parte della Regione e ora l'amministrazione comunale sta cercando di trovare una soluzione per realizzare i lavori in attesa che si risolva la questione con la Regione Siciliana.

L'ufficio di Ragioneria sta predisponendo nel bilancio di previsione quanto necessario per accedere ad un mutuo di circa 9 milioni di euro per realizzare l’opera. Il mutuo è fatto in modo tale da non pagare interessi per i primi due anni e non dover pesare sulle tasche dei trapanesi.

Si prevede, infatti, che in questi due anni di tempo, verrà finalmente sciolto il nodo con la Regione e una volta arrivati i fondi pubblici, il comune a quel punto estinguerà il mutuo senza aver pagato interessi. Per l'assessore alle Opere Pubbliche Dario Safina, i cittadini trapanesi non possono attendere i tempi e le lungaggini della Regione, "nostro dovere - afferma - è risolvere il problema, prima di far pagare ciò che è giusto alla Regione".