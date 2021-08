Gli spettacoli di oggi. Coro in bus a Trapani. Pino e gli Anticorpi a Triscina

18/08/2021 11:36:00

Questa sera a partire dalle 21:45, il coro del Luglio Musicale Trapanese terrà un concerto itinerante a bordo dell'open bus di ATM lungo le vie di Trapani. Rilevante il repertorio operistico protagonista del concerto: dal Va', pensiero ai brani corali del Don Pasquale di Donizetti, prossimo titolo in scena al Teatro Di Stefano il 25 e il 27 agosto alle 21.



Dopo una prima sosta a Piazza Vittorio Emanuele, si proseguirà lungo la via Spalti per giungere nella zona del porto con una seconda sosta nei pressi della Casina delle Palme. Successivamente, nuovamente in marcia verso piazza Vittime della Motonave Maria Stella da dove comincerà il percorso inverso di ritorno.

“Si tratta di una nuova iniziativa culturale che vuole portare la musica in luoghi nuovi, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio con concerti unici e ricchi di fascino - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore d'Alì -. Grazie alla sinergia tra Amministrazione, Luglio Musicale ed ATM regaleremo ai trapanesi ed ai turisti una novità che rimarrà certamente impressa negli occhi di chi ascolterà il Coro del Luglio itinerante”.



Pino e gli Anticorpi a Triscina

Nell’ambito della rassegna Teatro d’aMare, la stagione degli spettacoli che la LD Communication organizza, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte., questa sera alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo di “Pino e gli anticorpi” da Colorado cafè, quelli di “Tu mi dici quello che devo fare ed io lo faccio”.

Pino e gli anticorpi è un duo comico composto dai fratelli Michele e Stefano Manca tutti e due nati a Sassari.

Noti al grande pubblico prima come attori nella trasmissione Scherzi a parte Dal 2005 al 2009 hanno fatto parte del cast di Colorado Cafè, dove interpretavano tra le altre cose un surreale teatrino di "marionette umane", ed il personaggio di Pino la Lavatrice, ottenendo un grande successo di pubblico. Nel 2011 tornano a far parte del cast di Colorado che lasciano nuovamente nel 2012. Tornano di nuovo a Colorado nel 2014, sono stati anche Zelig interpretando degli originali chef.

L'11 febbraio 2016 si esibiscono nel corso della terza serata del Festival di Sanremo ottenendo il picco di share. Nello stesso anno debuttano sul grande schermo come protagonisti di Bianco di Babbudoiu, diretto da Igor Biddau, nel 2019 sempre per lo stesso regista sono stati protagonisti di Come se non ci fosse un domani



Biglietti in prevendita su Liveticket.it , oppure presso l’agenzia City Pass Travel di Castelvetrano, o presso il Lido Aloha e Snack Pizza a Triscina.

Ingresso 15 euro - 13 euro adulti

bambini dai 6 ai 12 anni 8 euro



Per info

teatro triscina franchi ingrassia su Facebook o su Instagram

mail: teatrofranchiingrassia@gmail.com

whatsapp : 339.3655904

NOTA BENE: tutti i posti saranno numerati e distanziati e saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID-19

Per accedere agli eventi sarà necessario dotarsi di green pass, o di certificazione che attesti la negatività o l’esenzione dalla vaccinazione per motivi di salute.

A seguito di un’intesa con l'Asp di Trapani anche oggi sarà predisposta l'attivazione di una postazione vaccinale dalle 17.00 alle 20.00, nell'area del Teatro Franchi-Ingrassia.

L'iniziativa è rivolta a quanti non ancora vaccinati volessero sottoporsi al vaccino e ottenere il Green pass in ottemperanza a quanto previsto dalle ultime disposizioni relativamente alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

Nell'occasione, l'Asp offrirà la possibilità di effettuare un tampone antigenico rapido anticovid.

Teatro D’Amare

stagione degli spettacoli 2021

prossimi appuntamenti

Venerdì 20 agosto

I Sansoni ma non Troppo

Cabaret

Domenica 22 agosto

Jazz - Tango Omniart Trio Massimo Barrale violino, Ruggiero Mascellino fisarmonica, Ferdinando Caruso contrabbasso