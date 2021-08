Elezioni ad Alcamo, Massimo Cassarà candidato sindaco di una coalizione di centrodestra

19/08/2021 14:00:00

C'è un altro candidato sindaco ad Alcamo di un altro pezzo del centrodestra. Si tratta di Massimo Cassarà, 49 anni, imprenditore agricolo, membro della Giunta provinciale della Coldiretti e presidente della sezione alcamese, è il candidato sindaco del centro destra. E’ stato designato nella riunione tenutasi ad Alcamo tra i rappresentati provinciali e locali dei partiti e dei movimenti della coalizione. Tiziana Puigliesi, già candidata alle scorse elezioni per la Camera dei Deputati per il centrodestra, è invece il vicesindaco.

"Il “rilancio dell’economia alcamese”, la “difesa del diritto alla casa”, la “rigenerazione urbana”, la “gestione del territorio” e la “tutela dell’ambiente” sono alcuni dei temi programmatici condivisi - scrive il coordinatore della coalizione Baldassare Lauria - che comporranno il programma politico elettorale del candidato e delle nove componenti, tra partiti e movimenti politici, della coalizione: LEGA, CANTIERE POPOLARE, MNA, LISTA CASSARA’ SINDACO, VIA, ALCAMO NEL CUORE, SiAMO ALCAMO, DESTRA LIBERALE -ORGOGLIO E TERRITORIO e DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’".

“Massimo Cassarà è un candidato di alto profilo da sempre impegnato professionalmente nel settore agricolo, settore trainante dell’economia alcamese, innamorato della sua città, che con Tiziana Pugliesi, da sempre militante di destra e affermata professionista, rappresentano una coalizione aperta a tutte le forze culturali, civiche e politiche che vogliono contribuire alla crescita della città, nel segno del pluralismo e nell’interesse esclusivo della comunità alcamese", conclude Lauria.

Nelle prossime si svolgerà una conferenza stampa per la presentazione del candidato, delle liste dei candidati e del programma.

"La candidatura a Sindaco di Massimo Cassarà e la designazione a vicesindaco diTiziana Pugliesi, donna di destra, è il risultato del progetto amministrativo a cui lavoriamo sin dall'inizio di questa tornata elettorale, in unità di intenti con l'intera coalizione.

La Lega, alleato leale di tutte le sigle che compongono la coalizione , sosterrà con la propria lista e con la proposizione di diversi punti di programma il candidato sindaco Massimo Cassarà che da subito ha mostrato le idee chiare su come amministrare la città di Alcamo . Abbiamo la volontà di far tornare Alcamo protagonista della politica in provincia, quella di fornire il nostro contributo al progetto amministrativo di Cassarà Sindaco e di continuare a costruire classe dirigente ."

Questa la nota di Maricò Hopps coordinatore Provinciale della Lega Sicilia, di Francesco Cannia Vice Coordinatore Provinciale e di Alberto Nicola Pizzo Commissario cittadino del partito di Matteo Salvini.

A queste parole si aggiungono quelle del segretario regionale On. Nino Minardo che dichiara: "La Lega Sicilia vuole essere determinante in tutte le prossime competizioni elettorali a cominciare dalle ormai imminenti elezioni di Alcamo; puntiamo al lavoro costante di crescita in Sicilia e ai rapporti con la politica; intanto lavoriamo tutti per Massimo Cassarà Sindaco e a lui il mio personalissimo in bocca al lupo".