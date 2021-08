Com'è andato il festival Alcart ad Alcamo 

19/08/2021 13:00:00

Anche quest’anno Alcart il Festival, che dal 2010 coinvolge Alcamo con dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, musica tutto all’insegna della cultura e della legalità, ha avuto, nel rispetto delle misure anticovid, un notevole successo di pubblico.

L’evento, organizzato dalle associazioni culturali Kepos e Creattiva, quest’anno ha avuto due bellissime location la Cittadella dei Giovani e l’Anfiteatro ex Cave Orto di Ballo, dove si sono svolti rispettivamente gli appuntamenti culturali con la presentazione dei libri, ed i concerti di band e solisti di nuova generazione di grande attrattiva per i giovanissimi e non solo.

“Ancora una volta Alcart ci ha regalato appuntamenti culturali interessanti - le parole del Sindaco Domenico Surdi e dell’assessore alla Cultura Lorella Di Giovanni - che hanno stimolato il dibattito ed il confronto d’idee, e serate musicali con artisti che si affacciano alla ribalta del panorama nazionale e non solo. Siamo molto soddisfatti perché, negli anni, Alcart si è sempre rivelata una realtà culturale notevole che ha permesso alla nostra Città di ospitare scrittori, musicisti ed artisti famosi; una manifestazione che è riuscita a creare sapientemente momenti bellissimi di socialità e di crescita artistica”.

Inoltre quest’anno la Consulta Giovanile Comunale, nelle giornate di Alcart, ha organizzato un banco di raccolta firme per il “Referendum eutanasia legale” - promosso dall’Associazione Luca Coscioni, per l’abrogazione parziale dell’Art. 57ad9 c.p. (Omicidio del consenziente) – che ha avuto un notevole riscontro di sottoscrizioni.

****

EROGAZIONE IDRICA - Questa mattina, martedì 17 agosto, a partire dalle ore 11:00, sarà erogata l'acqua nella zona di Sant'Anna bassa (precisamente nell'area sud: via F.sca Morvillo, via Carmelo Oneto, via Pietro Montana). Domani pomeriggio dalle ore 19:00 sarà aperto il turno per la parte restante della zona di Sant'Anna bassa.

Mercoledi 18 agosto verrà erogata l'acqua al secondo turno “perimetro C.so VI Aprile – Via Vittorio Veneto – Viale Europa – Viale Italia”, Via Jenner – Via Santoro, Via Vittorio Veneto Ovest – Via Monte Bonifato, Viale Europa sud – Via Monte Bonifato, Via Narici – Via Sen. Parrino – Via Kennedy, Via Calabria.