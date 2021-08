Omicidio Lupo, pedinato da un'auto prima dell'agguato mortale

19/08/2021 13:18:00

Un'auto avrebbe pedinato i movimenti di Salvatore Lupo, l'ex presidente del consiglio comunale di Favara, ucciso il giorno di Ferragosto all'interno del bar di via IV Novembre (ne abbiamo parlatro qui). C'è un video delle camere di sicurezza della zona dal quale gli inquirenti sembra che abbiano estrapolato le immagini che condurrebbero ad un vero e proprio pedinamento. Le immagini non sono molto chiare, non si distingue la targa né il modello dell'auto, ma a quanto pare, secondo quanto trapelato da fonti vicine agli inquirenti ci sono alcuni particolari che porterebbero ad una pista ben precisa.

Intanto, dopo l'omicidio l'ex suocero di Lupo, Giuseppe Barba, 60 anni, - i due avevano dei forti contrasti, e c'era stata anche una denuncia da parte del suocero per aver subito un'aggressione - è stato sottoposto allo stub, un test che permette di verificare se un uomo ha utilizzato un'arma da fuoco, perché riesce a trovare tracce di polvere da sparo sul corpo. I carabinieri del Ris stanno facendo dei controlli anche sulle auto di Barba. E anche tra Lupo e l'ex moglie i rapporti erano molto tesi e c'erano delle denunce tra i due, ma il possibile elenco di persone che poteva avercela con Lupo è vasto. Di potenziali nemici di Lupo, che si occupava di servizi assistenziali, strutture ricettive e speculazioni edilizie, ce ne potrebbero essere parecchi per via di dissidi economici di ogni natura.

E' emerso inoltre, che Lupo non era solito andare in quel bar dove è stato ucciso, ma si era fermato domenica perché era l'unico aperto in zona. Lì aveva ordinato del gelato da portare a casa, dove lo aspettavano, si è diretto al bagno e una volta uscito un uomo a viso scoperto lo ha ucciso sparando tre colpi di cui uno andato a vuoto, uno all'ascella e quello mortale alla tempia. Tutta la ricostruzione conferma che la vittima è stato pedinato prima dell'esecuzione.