Massimo D'Aguanno confermato Delegato FIGC nella Lega Nazionale Professionisti

20/08/2021 14:31:00

Dopo un primo anno di rodaggio tra i Delegati in Lega Pro per Massimo D'Aguanno nella Stagione Sportiva 2021/2022 arriva la riconferma in Lega Nazionale Professionisti.

L'ex arbitro marsalese, agente di commercio nel settore enologico, lo scorso anno e' stato designato in diverse gare del girone C meridionale riscontrando la fiducia dei Dirigenti che lo hanno impegnato e del Presidente della Lega Francesco Ghirelli. Quest'anno la riconferma sotto la guida del Neo Coordinatore dei Delegati Luciano Russo che avrà l'importante compito di impiegare tutti i Delegati a disposizione su tutto il territorio Nazionale per un Campionato di Serie C che si prevede un grande contenitore di giovani talenti, sempre più avvincente viste le grandi piazze presenti nei tre gironi. Palermo, Catania e Messina saranno le squadre siciliane ai nastri di partenza; ma altri grandi piazze come Albinoleffe , Piacenza, Triestina, Cesena, Pescara, Reggiana, Pistoiese, Taranto, Campobasso, Padova, Avellino, Bari , Foggia , Catanzaro, Potenza e tante altre, saranno uno scenario unico che renderanno la Serie C un 'Campionato delle Città', all'altezza della massima serie A nazionale.

Dopo due anni difficili, sarà il pubblico il vero valore aggiunto che alimenterà lo spettacolo negli stadi, i protocolli anti-covid dovrebbero permettere il 50 percento delle capienze negli stadi;

Tra i compiti di Massimo D'Aguanno, oltre al controllo e sicurezza all'interno degli spogliatoi e degli impianti, ci sara' anche quello di monitorare e attenzionare i comportamenti del pubblico e dei tifosi affinché le gare si svolgano con la massima correttezza e senza alcuna discriminazione razziale verso calciatori e addetti ai lavori che insieme a tutti i nostri tecnici e atleti contribuiscono a rendere questo magnifico campionato sempre più attraente, universale e competitivo.