Marsala, lavori stradali senza autorizzazione: scattano le multe

20/08/2021 10:00:00

Dallo scorso mese di Maggio, a Marsala, è in vigore l'Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale che vieta di eseguire lavori stradali senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla stessa Polizia Municipale.

“Ritengo opportuno richiamare l'attenzione su quest'obbligo, afferma l'assessore Artuto Galfano, alla luce delle diverse sanzioni elevate in questi mesi dal Comando PM e che fanno ritenere, a mio avviso, che il suddetto provvedimento non sia osservato come dovuto”. Infatti, laddove ricorrano casi d'urgenza - lavori imprevedibili e comunque non programmabili – il suddetto provvedimento stabilisce che sia sufficiente una semplice comunicazione di inizio lavori, motivata dall'urgenza. Ad esempio, in via Dei Mille, recentemente, ad una ditta esecutrice di lavori - non ritenuti urgenti - è stata applicata la sanzione di 700 euro perchè non aveva rispettato le prescrizione dell'Ordinanza n.163.

L'Amministrazione comunale, in pratica, ha voluto mettere ordine in un settore – quello dei lavori stradali eseguiti da privati cittadini o da gestori di pubblici servizi – che troppo spesso creavano pericoli alla circolazione stradale perchè non programmati. In più, non essendo necessaria un'autorizzazione della Polizia Municipale – ora obbligatoria – taluni interventi causavano disagi ad automobilisti e pedoni perchè non venivano ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito veicolare (ad esempio, scavi non richiusi bene). Per evitare questo, il sindaco Massimo Grillo ha ritenuto opportuno che i responsabili degli Assessorati ai Lavori Pubblici (Arturo Galfano), Pianificazione Territoriale (Paolo Ruggieri) e Servizio Idrico (Giuseppe D'Alessandro) disciplinassero la materia con apposito provvedimento. Da qui l'Ordinanza n.163 dello scorso Maggio che – oltre alle eventuali autorizzazioni di Suap e altri Uffici tecnici – obbliga quanti intendano eseguire lavori stradali a richiedere anche la preventiva autorizzazione della Polizia Municipale ai fini della “viabilità e fluidità del traffico veicolare”. La richiesta va pure corredata da documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, da ripristinare successivamente.

Rilascio tesserini venatori

In prossimità dell'apertura della stagione venatoria 2021/2022, il Comune di Marsala ha predisposto - a partire da domani, Giovedì 19 Agosto - il servizio rilascio tesserini ai cacciatori residenti, potenziando gli Uffici preposti. Unitamente al competente “Ufficio Caccia” di via Garibaldi, infatti, l'Amministrazione Grillo – in via provvisoria e fino al prossimo 31 Agosto - ha abilitato al rilascio anche gli Uffici periferici delle contrade Strasatti, Paolini e San Leonardo. L'obiettivo è duplice: se da un lato si ampliano i punti di distribuzione dei tesserini, dall'altro si evitano potenziali assembramenti, nel rispetto della normativa anticovid e per la cui attuazione saranno adottate le necessarie misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus.

Dal 1° Settembre, la consegna dei tesserini sarà assicurata dal solo Ufficio Caccia di Via Garibaldi (ingresso 2), secondo i consueti orari di ricevimento dell'utenza.