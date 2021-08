22/08/2021 09:04:00

Sono tre i feriti trasporti ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano, in seguito al grave incidente che si è verificato sulla strada provinciale 81, tra Castelvetrano e Triscina di Selinunte. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

A scontrarsi frontalmente due utilitarie, una Lancia Ypsilon e una Ford Fiesta. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i militari dell'Arma per i rilievi e per regolare il traffico che è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia, per permettere i soccorsi e per sgomberare la carreggiata dalle auto incidentate.