Sicilia, si cerca l'assassino di Vanessa 

23/08/2021 12:59:00

Continuano senza sosta le ricerche dell'assassino di Vanessa Zappalà, uccisa ieri sera mentre passeggiava con le amiche ad Aci Trezza.



La vittima di femminicidio, 26 anni, passeggiava sul lungomare con gli amici, contro di lei diversi colpi di arma da fuoco.

L’ex fidanzato era stato già denunciato per stalking ed era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Si chiama Antonino Sciuto, ha 38 anni ed è un rivenditore di auto di San Giovanni La Punta. L’identità è stata resa nota dai carabinieri che hanno anche diffuso due foto dell’uomo, una con barba corta e l’altra con barba lunga, per favorire la sua cattura attraverso segnalazioni al 112.



La ragazza, che lavorava in un panificio a Trecastagni, lo aveva denunciato per stalking. La Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente aveva il divieto di avvicinamento alla ragazza.

Ed invece nella notte, così raccontano gli amici della vittima, l’ex compagno ha esploso diversi colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto Vanessa alla testa.

Ed è al volante di un’auto che ieri notte, intorno alle tre, è arrivato ad Aci Trezza. Vanessa gli sarebbe andata incontro per un chiarimento e lui ha iniziato a sparare.

Un colpo di pistola ha anche ferito di striscio un’altra ragazza alla spalla. «Quante volte ti mandavo messaggi, “stai attenta Vane ho paura” — scrive un’amica su Facebook — e tu “tranquilla non mi fa niente è solo geloso. Facevi solo casa e lavoro, una ragazza tranquilla”». Un’altra amica, dopo l’ennesima lite con l’ex fidanzato, racconta in un post di averla messa in guardia: «Stai attenta che si apposta sotto casa nostra». Carabinieri e poliziotti hanno istituto posti di blocco a San Giovanni La Punta, nei paesi vicini e agli imbarcaderi di Messina per Villa San Giovanni.