Elezioni ad Alcamo. Giochi quasi fatti per candidati e coalizioni. Ma il centrodestra è spaccato

Ad Alcamo si organizzano le ultime riunioni per limare le coalizioni e aggiustare qualche lista, il 10 di ottobre la cittadina sarà chiamata al voto.



Il centrodestra al momento si presenta spaccato. In molti parlano di un ritiro di Leonardo Salato come candidato sindaco, ma nulla di ufficiale ancora, il suo sostituto dovrebbe essere Giacomo Scala che scenderebbe in campo con il simbolo di CentrAli per la Sicilia coadiuvato dall’UDC e da una parte di Forza Italia, mentre Diventerà Bellissima in questo scontro tutto personale ed alcamese non ha intenzione di entrarci e di concedere il simbolo ad alcuno.



Scala non ha ancora ufficializzato e pare che dopo varie pressioni avute ci sia di nuovo una marcia indietro.

Dall’altra parte del centrodestra c’è la Lega che presenta il ticket Massimo Cassarà, candidato sindaco, e Tiziana Pugliesi sua vice, a sostenere la candidatura 9 liste dal Mna al Movimento VIA, da Siamo Alcamo a Democrazia e Libertà.

Non ci sono dubbi per il Movimento Nuova Autonomia, il coordinamento si è espresso favorevolmente: “Abbiamo auspicato, fin dalle prime battute di questa campagna elettorale, di poter sostenere un candidato Sindaco che potesse con determinazione e serietà portare avanti i valori e le idee che il nostro movimento rappresenta.

Massimo Cassarà candidato Sindaco insieme alla designata Vice Sindaco Tiziana Pugliesi sono, a nostro avviso, la migliore sintesi possibile da proporre agli elettori in vista delle prossime amministrative alcamesi di ottobre, ed è proprio per questi motivi che il nostro movimento ha deciso di sostenerli con la serietà, il coraggio e la professionalità che da sempre ci contraddistingue”.

Anche i giovani di Siamo Alcamo, guidati dal veterano Giacomo Sucameli, sono pronti alla sfida di ottobre con determinazione e coraggio, hanno suggerito dei temi importanti per la città di Alcamo: “Piano del traffico rivedendo la pista ciclabile, potenziare i servizi sociali a tutela degli ultimi, rivedere la pianta organica del comune, e dare ad gnuno dignità e il ruolo che si merita per competenza e preparazione. Rivitalizzare il centro storico con giovani gruppi emergenti e spettacoli, riattivare le strutture sportive abbandonate”.



Dritti all’obiettivo i vertici della Lega rappresentati da Maricò Hopps, coordinatrice provinciale della Lega Sicilia, da Francesco Cannia vice coordinatore provinciale e da Alberto Nicola Pizzo commissario cittadino del partito di Matteo Salvini: “Un progetto amministrativo a cui lavoriamo sin dall'inizio in unità di intenti con l'intera coalizione che oggi è rappresentata da Massimo Cassarà ; il valore aggiunto di una donna di destra che nell’avvocato Tiziana Pugliesi caratterizza questa coalizione. La Lega, alleato leale di tutte le sigle che compongono la coalizione , sosterrà con la propria lista e con la proposizione di diversi punti di programma il candidato sindaco Massimo Cassarà che da subito ha mostrato le idee chiare su come amministrare la città di Alcamo . Abbiamo la volontà di far tornare Alcamo protagonista della politica in provincia, quella di fornire il nostro contributo al progetto amministrativo di Cassarà Sindaco e di continuare a costruire classe dirigente”.

A sinistra la candidata è Giusy Bosco, voluta da Massimo Fundarò, a sostenerla ci sono il Pd, Cento Passi, Forum Civico, Europa Verde e la deputata Valentina Palmeri.

L’uscente sindaco, Domenico Surdi, si presenta con due liste: Movimento Cinque Stelle e Abc, a sostenerlo anche i parlamentari Antonio Lombardo e Ignazio Corrao, entrambi ex pentastellati.