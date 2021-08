Alcamo. Non rispetta gli arresti domiciliari, finisce in carcere un tunisino

24/08/2021 17:48:00

La Polizia di Alcamo ha arrestato un tunisino classe 82, in esecuzione di un'ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani che disponeva la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e la prosecuzione dell’espiazione della misura in carcere.



La misura si è resa necessaria per le continue violazioni che il cittadino extracomunitario aveva posto in essere durante la sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare a cui era stato sottoposto per espiare una pena relativa alla commissione di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Già nel decorso mese di giugno il soggetto era stato formalmente ammonito dal Magistrato di Sorveglianza in quanto resosi responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni accertate dal personale della Polizia di Stato; noncurante di tale ammonimento T. H. aveva continuato a disattendere le disposizioni imposte con la misura, in particolare era stato più volte accertato dal Ser.T il perdurante consumo di cocaina.



Le ripetute violazione venivano fatte oggetto di una attenta valutazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, debitamente informato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, che disponeva la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e la prosecuzione della pena da espiare in un istituto penitenziario.