Sicilia, l'omicidio di Vanessa. Cronaca di una tragedia annunciata 

24/08/2021 07:28:00

Una scritta di scuse ai propri genitori e ad alcuni familiari è stata trovata nel muro accanto al corpo di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l’omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26 che si è suicidato in una casa di campagna di uno zio a Trecastagni. Non è stato trovato, al momento, alcun riferimento alla vittima.

Sciuto era in fuga dopo avere ucciso con un colpo di pistola alla testa l’ex fidanzata sul Lungomare di Aci Trezza. I carabinieri del Comando provinciale di Catania lo hanno ritrovato senza vita, legato ai muri di un casolare, all’interno di un fondo agricolo in via La Malfa a Trecastagni.

Le ricerche erano state subito avviate su larga scala dai carabinieri.

Sciuto, che era stata denunciato dall’ex fidanzata per atti persecutori, probabilmente aveva premeditato l'omicidio della giovane donna che aveva bruscamente chiuso la relazione con lui. In passato era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking a causa degli atteggiamenti violenti e per quella morbosa gelosia. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Recentemente la misura era stata allentata e l'uomo era sottoposto al solo divieto di avvicinamento. E invece si è presentato ad Aci Trezza, sul lungomare, poco distante il porticciolo e, individuata l’ex fidanzata che stava passeggiando con delle amiche, le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola sul colpo.



Roma, 23 agosto 2021 - Antonino Sciuto è stato trovato nel pomeriggio, impiccato in un casolare nella campagna catanese. Dopo una caccia all'uomo avviata ieri notto, dopo l'omicidio di Vanessa Zappalà, l'ex fidanzato è stato indioviduato dai carabinieri in un terreno in contrada Trigona, comune di Trecastagni, dove viveva la 26enne uccisa. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato con una corda appesa al muro di un casolare.

Per tutta la giornata sono state diffuse dai carabinieri le foto segnaletiche del ricercato: una con la barba, una senza. Antonino Sciuto, trentotto anni, venditore d'auto a San Giovanni La Punta, è l'uomo che la scorsa notte ha ucciso l'ex fidanzata, la 26enne Vanessa Zappalà, sparandole alla testa, e ferito di striscio un'amica della vittima ad Aci Trezza, nella provincia di Catania.

Emergono particolari inquietanti sulla figura del presunto assassino della povera Vanessa. Particolari che si ricavano come sempre dai social. Selfie con auto e moto di lusso, anche torso nudo mostrando una corona tatuata sul torace. E poi immagini riprese che oggi sembrano dei segnali premonitori, come quella di Scarface e la sua celebre frase 'Io non dimentico nulla, aspetto solo il momento giustò. È parte del contenuto del profilo Facebook di Antonino Sciuto. Una immagine salta con prepotenza agli occhi: la foto di un uomo e di una donna di schiena su un terrazzo: lui le punta la pistola alla tempia e sulla schiena ha la scritta 'I love you'. E anche lo scatto della scritta, nero su pietra bianca, 'I migliori inizi capitano dopo i peggiori finali'.