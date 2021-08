Scaricano rifiuti sulla riva del Sossio. Sequestrata discarica abusiva a Marsala

25/08/2021 08:53:00

Scaricavano rifiuti sulla riva del fiume Sossio, a Marsala.

Il nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale di Marsala, diretta dal comandante Vincenzo Menfi, ha sequestrato, ieri, un'area di 2500 mq trasformata in dicarica abusiva in contrada Ponte Fiumarella. Proprio in prossimità del fiume Sossio.



Le immagini registrate dalle telecamere piazzate nella zona immortalano i camion che arrivano nel terreno, alzano il cassone e scaricano i rifiuti provenienti da demolizioni edili. Il tutto trasformando il suolo. Infatti, oltre ad esser stati trovati cumuli di rifiuti, è stato constatato che una parte del suolo aveva subito una trasformazione attraverso l'interramento dei rifiuti.

Gli autori dello sversamento dei rifiuti sono stati identificati e denunciati, e seguiranno anche delle sanzioni amministrative. “La nostra battaglia a tutela dell'ambiente è solo all'inizio”, dichiara il comandante della Polizia Municipale di Marsala dopo l'ennesima operazione contro l'abbandono di rifiuti. Operazione che è stata possibile grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza acquistate con le somme messe a disposizione dall'amministrazione comunale.