Maltratta e violenta la compagna. Arrestato un uomo a Castellammare

26/08/2021 10:32:00

La polizia di Castellammare del Golfo, in esecuzione all’Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, ha arrestato un uomo di 45 anni, di nazionalità romena, resosi reiteratamente responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della convivente.

La coppia, da anni residente in Castellammare del Golfo, già in passato era stata oggetto di attenzione da parte degli organi investigativi, per un episodio di maltrattamenti posto in essere dall’indagato nei confronti della giovane convivente che dopo aver denunciato i fatti, risalenti al 2012, decideva di rimettere la querela.



Tuttavia, il trascorrere degli anni e l’arrivo di due figli, non hanno affatto migliorato il rapporto di convivenza tra i due, anzi, le continue vessazioni, minacce e aggressioni fisiche patite dalla vittima, l’hanno reso insostenibile, al punto da indurre la donna a denunciare gli episodi di violenza domestica patita per porre fine ad un vero e proprio calvario.

La conseguente attività investigativa ha consentito di trovare puntuale riscontro a quanto affermato dalla donna, in primis, per quanto attiene l’intervento delle forze dell’ordine, che negli ultimi tempi erano chiamate ad intervenire sempre più di frequente presso l’abitazione degli ex conviventi, a causa di liti e incomprensioni, nonché nelle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e nell’acquisizione di un referto medico attestante il ricorso alle cure ospedaliere, cui è stata costretta la vittima.

Il recente allontanamento della donna dall’abitazione coniugale, non faceva altro che acuire l’atteggiamento vessatorio e intimidatorio del convivente, che oltre a pedinare la vittima, tartassandola di messaggi e telefonate, costringendola, di fatto, a vivere nella condizione di un ostaggio, la minacciava di morte.-

La terribile vicenda, che sempre più spesso affronta il tema delle vittime di violenza domestica, ha avuto epilogo nel pomeriggio di sabato 21 agosto, quando gli operatori del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo eseguivano l’Ordinanza emessa dal GIP di Trapani, con la quale veniva disposto l’arresto del quarantacinquenne, e la sua sottoposizione al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.