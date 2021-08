26/08/2021 15:28:00

Nell'ambito degli eventi programmati per la stagione estiva, oggi, giovedi 26 agosto 2021 per la Rassegna "Agorai del Mare", andrà in scena alle ore 21 presso la corte interna del Baglio Tumbarello, all'interno del Parco di Lilibeo, "Sorelle di Sangue", Mda Produzioni Danza, di e con Elisabetta Pozzi, originali Daniele D’Angelo, coreografie Aurelio Gatti,danza Carlotta Bruni, Valeria Busdraghi, Elisa Carta Carosi, Arianna Di Palma.