Due centenarie, a Marsala e a Castellammare del Golfo 

29/08/2021 20:00:00

Due nuove centenarie in provincia di Trapani.

A Marsala la festeggiata è nonna Maria Cudia, residente in piazza Marconi. Casalinga, vedova di Giuseppe Struppa, dal loro matrimonio sono nati Dora, Felice, Natale ed Emilia: nove i nipoti e cinque i pronipoti. “ Appassionata di cucina, i figli la descrivono come “un'ottima cuoca, con una predilizione per la preparazione dei dolci”. Una particolarità: la mamma di Maria Cudia è deceduta all'età di 107 anni.

100 anni anche gli anni compiuti dalla nonnina castellammarese Giuseppa Lentini: nata il 27 agosto del 1921, ha otto figli, 14 nipoti e 14 pronipoti. La nonnina centenaria - vedova dal 1997 di Procopio Di Maggio- vive con i figli in Toscana, in una frazione di Piombino ma Castellammare è sempre nei suoi pensieri, come raccontano i figli. Perfettamente lucida, ricorda il coprifuoco ed i bombardamenti dei periodi di guerra, ha ancora un’ottima vista ed ama leggere.Una famiglia molto longeva quella di Giuseppa Lentini poiché la nonnina castellammarese ha festeggiato il compleanno con le sorelle: Ninfa di 95 anni, Vincenza di 87 anni e Mariuccia di 83 anni.