Profughi afghani, Trapani pronta ad accoglierli. Un drappo blu a Marsala

31/08/2021 15:05:00

Trapani pronta ad accogliere i profughi afghani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha inviato una lettera al Governo Nazionale comunicando la disponibilità ad ospitare, tramite le associazioni del territorio e le strutture di accoglienza, i profughi afghani.

L'amministrazione comunale, previa interlocuzione con Enti pubblici, Associazioni e privati, ha rinvenuto intanto le seguenti disponibilità:

- Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani: in Comuni della provincia registra la disponibilità di alcuni alloggi popolari non assegnati per indisponibilità degli aventi titolo;

- IPAB "Ist. Serraino Vulpitta" di proprietà della Regione in Trapani: registra la disponibilità di circa 50 posti letto in regime RSA;

Altre disponibilità di privati (ex RSA ed Hotel) per circa 100 posti letto nel comprensorio.

In alcuni casi (Enti Pubblici) occorrono interventi di manutenzione comunque molto celeri per il pronto impiego abitativo permanente o di primo alloggio.

“La Rete Trapani Solidale: dalla Diocesi all'Associazionismo laico, dalla CRI ai Volontari e alle famiglie trapanesi, oltre che ai Servizi Sociali comunali (che hanno sostenuto la prima assistenza sociale, raccolte alimentari etc), già collaudata durante la fase acuta della pandemia da Covid-19, potrebbe assicurare un ulteriore primo supporto che necessariamente deve essere ricondotto al sistema professionale della Rete SAI”.

Un drappo blu a Marsala

“In questi giorni ci siamo interrogati su come organizzarci al meglio per accogliere le persone in fuga dall’Afghanistan, afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Per questo l’Amministrazione Comunale sta verificando la disponibilità di alcuni posti nei centri di accoglienza e tra i gruppi di volontariato che operano nella nostra città, partendo proprio da quei soggetti attivi nel Terzo Settore che, in raccordo con il Comune di Marsala, hanno creato la Rete <Dall’Io al Noi> volta alla promozione, al potenziamento e alla realizzazione di azioni di aiuto e sostegno alla popolazione e per affrontare stati di emergenza sociale”.



L’Amministrazione invita Istituti religiosi, Parrocchie ed Associazioni di volontariato che hanno stanze e locali vuoti a raccordarsi con gli uffici dei servizi sociali. Si intende anche intercettare chi, anche come privato cittadino, sia disposto a collaborare a titolo gratuito per questa emergenza, ma anche cercando “case” per accogliere e per contribuire a sostenere questa accoglienza. “Abbiamo inserito Marsala, aggiunge il sindaco Grillo, all’interno di una rete di comuni che parteciperanno attivamente a dare solidarietà e accoglienza ai profughi Afgani contattando i responsabili della comunità di Sant’Egidio e oggi la nostra città aderisce alla manifestazione di sensibilizzazione <Le donne afghane esistono - Together we stand!> promossa dalla community <The Economy of Francesco> per non dimenticare le donne e le bambine afgane”.

La manifestazione, cui aderiscono Enti e città di tutto il mondo, invita oggi - 28 Agosto - a tenere nelle mani e/o esporre alle finestre un drappo di colore blu, come quello che viene imposto alle donne afgane per cancellarle. La Città di Marsala partecipa esponendo un drappo blu al Palazzo VII Aprile.