Trapani: il saluto di commiato del Comandante provinciale del vigili del fuoco, Salvatore Tafaro

31/08/2021 06:00:00

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, Salvatore Tafaro, lascia la guida del comando il 2 settembre prossimo. Ha conseguito, infatti, la promozione a Dirigente Superiore e lascerà il Comando di Trapani per ricoprire il nuovo incarico di comandante nella città metropolitana di Messina.

"L’anno trascorso a Trapani è stato ricco di soddisfazioni e soprattutto mi ha dato l’opportunità di conoscere donne e uomini

dello Stato, che, nei diversi ruoli e pur nella difficoltà del momento per l’emergenza ancora in atto, hanno saputo esprimere massimo della loro professionalità al servizio del Comando e dei Cittadini - scrive il comandante Tafaro nel suo saluto -.

Per questo i miei più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata vanno a tutto il personale che mi ha collaborato, ai Funzionari tecnici, al Personale operativo e a quello del ruolo Logistico Gestionale. Ringrazio le Organizzazioni Sindacali insieme alle quali si è riusciti spesso ad avere un confronto sinergico con l’Amministrazione,

con l’unico fine del bene comune. Molti obiettivi che mi ero prefissato di completare entro il mio mandato, grazie all’impegno dei miei funzionari e collaboratori, sono in via di definizione".

Gli obiettivi e le realizzazione del comando provinciale - "Mi riferisco all’annosa problematica della sede di Pantelleria - continua Tafaro - all’imminente inizio dei lavori per la nuova sede del Distaccamento di Marsala, al nuovo polo didattico di Trapani, che ormai da troppi anni attende una sede degna, autonoma rispetto alla caserma centrale di Trapani, alla proposta di istituzione di un nuovo distaccamento con personale permanente nel Comune di Custonaci, alla nuova sede del distaccamento di Mazara del Vallo, per la quale il Comune ha già individuato l’area".

Nuovo Comandante, Michele Burgio e il saluto alle autorità - "Al mio posto quale Comandante di Trapani, è stato incaricato l’ing. Michele Burgio, dirigente di esperienza, al quale auguro ogni bene e soprattutto buon lavoro! E’ arrivato il momento dei saluti e non nascondo che provo una grande emozione perché in quest’anno mi sono anche affezionato al territorio, ai Suoi cittadini, a tutte le Autorità civili e militari, alle Istituzioni locali con le quali abbiamo avuto sempre un’ottima sintonia e collaborazione, segno che la presenza dello Stato, se concretizzata, ha i Suoi effetti positivi sulla cosa pubblica. Saluto e ringrazio per tutti il Sig. Prefetto di Trapani, la Dott.essa Filippina Cocuzza, sempre attenta alle esigenze dei Vigili del Fuoco e del territorio. Ringrazio il Vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli ed il Vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero, per la loro vicinanza dimostrata nei momenti di necessità e durante le varie commemorazioni del personale. Ringrazio tutti gli Organi di stampa per il lavoro svolto con imparzialità e obiettività e per l’attenzione rivolta a mettere in luce l’opera dei Vigili del Fuoco. Chiudo questo mio breve commiato salutando e ringraziando i Nostri colleghi dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco che continuano, anche dopo aver raggiunto la meritata pensione, a prestare la loro utilissima opera a favore della collettività e del sociale. Trapani resterà sempre nel mio cuore, sicuro che non si tornerà più indietro nel segno di un continuo miglioramento!".