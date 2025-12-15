Sezioni
Istituzioni
15/12/2025 00:18:00

Il trapanese Giovanni Cuciti nuovo questore a Monza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/il-trapanese-giovanni-cuciti-nuovo-questore-a-monza-450.jpg

Cambia il vertice della Questura di Monza e Brianza: alla guida dell’ufficio arriva Giovanni Cuciti, dirigente di lungo corso della Polizia di Stato con un curriculum costruito tra incarichi investigativi e ruoli di coordinamento.

Cuciti, 54 anni, proviene da Milano, dove dirige il compartimento Polfer Lombardia. Un incarico delicato, in un territorio ad alta intensità di flussi e criticità, che si aggiunge a un percorso professionale definito “brillante” e segnato da passaggi chiave in più aree del Paese.

Tra le ultime funzioni ricoperte, quella di questore vicario di Milano, incarico che lo colloca nel cuore della macchina della sicurezza di una delle città più complesse d’Italia.

Nel corso della carriera ha prestato servizio a Genova e Firenze, e ha diretto due commissariati distaccati in Sicilia. Sempre nell’Isola ha svolto l’incarico di capo di gabinetto e quello di dirigente della Squadra Mobile a Enna. È stato inoltre capo della Mobile a Crotone e, dal 2017 al 2021, a Trieste. Nel suo percorso anche un’esperienza alla Squadra Mobile di Trapani.



