Marsala: eternit alla foce del fiume Birgi, i rifiuti e lo scivolo allo Stagnone

31/08/2021 12:50:00

Cumuli di eternit e di altri tipi di rifiuti in quantità straordinarie, abbandonati nei pressi della foce del fiume Birgi a Marsala.

Le foto che vedete allegate a questo articolo parlano da sole. Intere lastre, contenente amianto, sono state smontate e, anziché smaltirle, seguendo quello che prevede l'iter per questo rifiuto altamente pericoloso, sono state, invece, lasciate vicino alla bocca del fiume.

A fare compagnia a questo rifiuto, ci sono poi sacchetti della spazzatura, resti di monitor, cartone e mobili e tanto altro. Insomma, siamo di fronte ad un ennesimo scempio che prosegue inarrestabile ai danni di un territorio fragile e che dovrebbe essere tutelato.

E per non farci mancare nulla, spostandoci a pochi passi all'interno della Laguna dello Stagnone, ci sono altri rifiuti lasciati a due passi dai pontili. Ma allo Stagnone, tra le trante cose che non vanno, come abbiamo raccontato nelle settimane scorse, c'è anche uno nuovo scivolo in legno nella zona dove si trovano diverse scuole di kite. Lì, precedentemente ne era stato realizzato uno in terra e pietre e per fare ciò, erano stati tolti gli arbusti del luogo.

A quel punto, chi lo ha realizzato è stato costretto a smontarlo e doveva pure reimpiantare le piante estirpate. Lo scivolo è stato smontato, solo che adesso ce n'è uno in legno. In questo caso, ci chiediamo se sia tutto regolare, perché un altro scivolo in legno, sempre allo Stagnone, con un'ordinanza della capitaneria di porto doveva essere smontato, ma continua a restare lì e ad essere utilizzato.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.