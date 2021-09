Marsala, prosegue la disinfestazione. C'è il calendario di settembre della raccolta porta a porta

01/09/2021 12:27:00

Anche se con ritardo, continua la disinfestazione nel territorio comunale di Marsala. Ad essere interessati sono sia il centro urbano che le periferie. In particolare, oggi e domani (2 Settembre) – nella fascia oraria compresa tra le 01:00 e le 05:00 – la disinfestazione ambientale riguarderà il centro urbano e il centro storico.

Il 3 Settembre - stessa fascia oraria - l'intervento sarà invece effettuato nelle contrade Amabilina e Sappusi, nonché la zona di via Istria. Il settore Servizi Pubblici, tramite la Ditta incaricata, consiglia ai residenti di non esporre biancheria, piante aromatiche e cibo per gli animali domestici, nonché di tenere chiuse le finestre.

CALENDARIO SETTEMBRE RACCOLTA RIFIUTI - Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta a Marsala per le utenze domestiche, c'è il nuovo calendario redatto da Energetikambiente per il mese di settembre. Qui potete scaricare il pdf con le quattro zone interessate: centro storico, zona Nord, zona Sud, centro.