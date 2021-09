Cambio al vertice della Guardia Costiera di Marsala. Francesca Reccia nuovo comandante

01/09/2021 12:00:00

Cambio di guardia al Circomare di Marsala. La comandante della Guardia Costiera, Carla Picardi, lascia l'incarico a Francesca Reccia, campana, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Olbia.

La cerimonia di passaggio di consegne al comando di Circomare Marsala è in programma venerdì mattina. La Comandante Picardi, promossa con il grado di Capitano di Corvetta, assumerà l’incarico di Capo servizio operativo alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Le due Ufficiali della Marina accompagnate dal Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, hanno incontrato il sindaco di Marsala Massimo Grillo.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha rivolto alla Comandante Reccia i migliori auguri per il nuovo incarico, nell’ottica della proficua collaborazione che caratterizza il rapporto fra il Comune di Marsala e l’Ufficio Circondariale Marittimo, ribadendo come fondamentale l’esigenza di un’attenzione costante alle tematiche del Porto, sia per tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che per lo sviluppo economico della Città. Alla Comandante Picardi al contempo ha rivolto le congratulazioni per la recente promozione e l’augurio di ricoprire in maniera brillante il nuovo incarico con la professionalità che l’ha sempre contraddistinta.