Custonaci, vandalizzato il parco suburbano

02/09/2021 06:10:00

"L'atto vandalico perpetrato, nei giorni scorsi, al parco suburbano di Custonaci suscita nella comunità un forte sentimento di condanna anche per il tentativo di screditare il lavoro, fin qui svolto, dall'amministrazione comunale per riqualificare l'area".



A intervenire è il sindaco Giuseppe Morfino che, insieme all’assessore con delega al patrimonio Gianni Campo, subito dopo il danneggiamento di una delle statue che compongono il percorso della Via Crucis nel parco suburbano di Ceriolo ha presentato denuncia al comando dei carabinieri di Custonaci.



" E' un vile e inspiegabile atto vandalico - dice il sindaco Morfino - tra l’altro messo in atto nel periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Custonaci. Avevamo trovato il parco in uno stato di abbandono totale perché non erano mai stati eseguiti interventi per migliorarne la fruizione. Proprio quest’anno, grazie all’impegno di tanti giovani volontari, abbiamo proceduto alla pulizia dei percorsi del parco, a installare le recinzioni in legno e un cancello all’ingresso, abbiamo ripulito l’accesso alla grotta che era ostruito, ripristinato i cartelli informativi e piantumato circa 200 alberi. Il parco Cerriolo - conclude il sindaco - è un bene comune che va difeso e tutelato, auspichiamo che gli autori di questo atto vandalico siano presto individuati".