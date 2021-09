Marsala, a quattro mesi dalla denuncia inizia la bonifica dei rifiuti in via Favara

02/09/2021 12:36:00

Finalmente, con i tempi della macchina amministrativa - è trascorsa l'intera estate - anche se i rifiuti vanno tolti subito, e, soprattutto, l'ambiente non ammette ritardi, se viene trascurato e inquinato, a Marsala, dopo quattro mesi dalla denuncia fatta da Tp24 sulle condizioni disastrose in cui si trovava la via Favara, si sta effettuando una operazione di bonifica che vede impegnati diversi mezzi e personale di Energetikambiente, vista la quantità di rifiuti ammassati lungo la strada e nei terreni limitrofi. Qui il nostro video girato nel mese di maggio:

“E' grave - afferma l'assessore Michele Milazzo -, che la spazzatura e i rifiuti ingombranti abbandonati lungo il letto del fiume, in entrambi i lati del vecchio ponticello, avrebbero ostruito il percorso in caso di copiose piogge”. E' stata effetuata una pulizia del letto del fiume, coinvolgendo nell'operazione i proprietari dei terreni interessati. Assieme a questi, tra l'altro, anche altri terreni limitrofi (cui si accede dalla stessa strada) presentano ampi spazi occupati da rifiuti di ogni genere, incluso il pericoloso amianto, la cui proprietà è in corso di accertamento. L'intervento di ieri dell'Energetikambiente, presente anche il consigliere Michele Accardi, si è avvalso della collaborazione di alcuni volontari che avevano ammassato i rifiuti lungo la strada per facilitare la raccolta degli operatori ecologici.

“Stiamo valutando l'opportunità di chiudere al transito quella via, aggiunge l'assessore Milazzo; per questo, assieme al Comando della Polizia Municipale, ascolteremo i proprietari dei terreni interessati e verificheremo come procedere”.

Al vaglio anche maggiori controlli da parte delle pattuglie dei vigili, nonché il posizionamento di telecamere per intercettare quanti abbandonano i rifiuti.