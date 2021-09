Trapani, l'aula consiliare di Palazzo Cavarretta intitolata alle vittime di mafia

04/09/2021 07:00:00

L'Aula Consiliare di Palazzo Cavarretta intitolata alle donne ed agli uomini vittime di mafia. E' questa la richiesta fatta dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Comunale, invitandolo formalmente ad avviare le procedure del caso.

“Nel corso degli anni, la Città di Trapani ha subito la presenza mafiosa, pagando pesantemente anche in termini di vittime innocenti e d'immagine - dichiara il sindaco Tranchida -. Vogliamo combattere ogni forma di sopruso ed ingerenza, come sancito da programma di Governo, motivo per cui ritengo opportuno tributare un omaggio pubblico a perenne memoria alle donne ad agli uomini caduti per mano mafiosa nel trapanese. La sala del massimo Consesso Civico cittadino, ad oggi priva di denominazione, oltre ad essere il luogo simbolo della democrazia, rappresenterebbe un faro di luce culturale per le generazioni future affinché il sacrificio delle tante vittime innocenti non venga mai dimenticato”.