Mazara, mercoledì presso il litorale San Vito la liberazione di una tartaruga Caretta caretta

05/09/2021 06:00:00

Mercoledì 8 settembre presso l'arenile di San Vito a Mazara del Vallo verrà liberata una tartaruga Caretta Caretta. Si tratta di un esemplare semiadulto di circa 15 anni, recuperato nel tratto di mare antistante le coste della nostra provincia in condizioni che lo avrebbero portato a morte certa.

Grazie al direttore e al personale del centro di recupero per tartarughe dell'AMP Egadi, per le cure e la disponibilità al rilascio, la tartaruga può tornare in mare.

"Nel WWF tra le tante attività di sensibilizzazione, quella sulle tartarughe ha un ruolo di primo piano, soprattutto nelle nostre zone in quanto possibili habitat con condizioni favorevoli alla loro procreazione e deposizione delle uova - scrive Vincenzo Reina Vicepresidente WWF Sicilia Area Mediterranea -. Proprio nelle scorse settimane abbiamo assistito alla nascita di circa 27 esemplari fuoriuscite da un nido nel litorale di Biscione frazione balneare di Petrosino a pochi chilometri dalla nostra città. Mercoledì assisteremo alla liberazione di questa tartaruga, i volontari del WWF Sicilia area Mediterranea faranno da collaboratori al personale del centro di recupero per ridare la libertà a questo sfortunato esemplare ma speranzosi che un giorno possa ritornare nelle nostre coste per dare vita ad altre tartarughe".

L'appuntamento per gli amanti degli animali e della natura, per i bambini e per tutti coloro che vorranno assistere è per mercoledì 8 settembre ore 11, presso il lido Acque di Buxutu, spiaggia San Vito a Mazara del Vallo.