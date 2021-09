Caterina Verghetti candidata sindaco a Calatafimi. Dal Pd a Fratelli d'Italia con lei

05/09/2021 16:00:00

Caterina Verghetti è la candidata sindaco a Calatafimi Segesta di una coalizione trasversale che vede insieme, al momento, l’ UDC, PD, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima ed Italia Viva.

“L’obiettivo è di dare un buon governo alla città, mettendo in secondo piano la collocazione politica”. La scelta è scaturuita da un confronto “leale e democratico tra le diverse forze politiche della coalizione che hanno saputo interpretare il vero senso della Politica , basato sul dialogo e sulla sana competizione”.

Verghetti svolge il ruolo di Funzionario pubblico presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ex Provincia regionale di Trapani, presta attualemte la sua attività lavorativa nello Staff del Commissario straordinario, Dott. Raimondo Cerami, ex magistrato in quiescenza.

Ha ricoperto negli anni, nel medesimo Comune, diverse cariche politiche di consigliere comunale, assessore e vicesindaco della Città.

“Ottenere la più alta carica istituzionale sarebbe per la candidata il meritato riconoscimento per il suo impegno politico che ha sempre mostrato, ricercando sempre il BENE COMUNE.

L’affermazione di una donna a guida della Città sarebbe una novità, che sta suscitando entusiasmo, non fosse altro perché la prima donna sindaco della storia di Calatafimi Segesta” si legge in una nota della coalizione.